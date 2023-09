Granchio blu: a Cesenatico non solo per moda, ma anche a tavola

Indesiderato? In parte sì: il crostaceo non è solo sapido, ovvero saporito: è anche grande, vorace e prolifico. Secondo i dati diffusi da FedAgriPesca – Confcooperative Emilia-Romagna il granchio blu prolifera in condizioni definibili “ideali” in Adriatico dove può arrivare fino ai 700 grammi di peso; onnivoro, si adatta a temperature dell’acqua tra i 3 e i 35 C°, è in grado di deporre circa due milioni di uova per esemplare femmina. A questi numeri, già di per sé preoccupanti, va aggiunta una predilezione per cozze, vongole, avannotti e piccoli pesci. Se nel suo habitat naturale il crostaceo è una fonte di cibo per i grandi predatori come squali, razze, persici, in ecosistemi più delicati come l’alto Adriatico il fenomeno può diventare estremamente preoccupante. Il danno economico riferito alla filiera della itticoltura e della pesca è stato calcolato in circa cento milioni di euro.

Nel tentativo di arginare il fenomeno è stata incentivata la pesca e la diffusione del granchio blu soprattutto ad uso alimentare; come dire: il sapidus celebra se stesso a tavola. Ormai diffuso anche sui banchi delle pescherie e facilmente accessibile anche presso la grande distribuzione a prezzi calmierati grazie a un accordo specifico di settore, il crostaceo blu sta diventando di moda. Anche nei ristoranti di Cesenatico.