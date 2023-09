Da domani a Cesenatico il raduno nazionale di Risiko

Dopo la cena di sabato il club dei Corsari di Cesenatico con in testa Luca Toni, organizzerà “ll Quizzone”, un gioco in cui sono in palio ricchi premi. Per coloro che non sono riusciti a rientrare nelle semifinali o per coloro che non potevano venire il sabato, la domenica sarà proposto un Torneo Open di due partite, le cui iscrizioni si apriranno domenica mattina alle 9.30, per poi iniziare le sfide alle 10.30.