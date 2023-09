Cesenatico Bellavita: la stagione 2023 si conclude con dati positivi

“Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso da Cesenatico Bellavita nell’ultimo triennio – dichiara Giuseppe Ricci Presidente del Consorzio – grazie allo sviluppo e all’integrazione di nuove tecnologie, al supporto dei consulenti di Hospitality Marketing siamo riusciti a riconquistare l’interesse dei mercati stranieri sulla nostra destinazione. Da quando GOAL è stato agganciato ai CRM dei soci, ad inizio luglio 2023, abbiamo generato in soli due mesi un fatturato complessivo superiore a 160.000 euro; con una stima di oltre 300.000 euro per tutta la stagione. Grazie all’innovazione tecnologica abbiamo dati certi sul valore generato dal Consorzio e siamo in grado di fare scelte guidate dai dati (data driven). Siamo già al lavoro per il nuovo piano del 2024 che avrà ancora importanti investimenti sui mercati esteri, unica garanzia per tassi di occupazione di valore”.