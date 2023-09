Parte il cantiere sul ponte di viale Roma: ecco le modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità.

Al termine delle operazioni di accantieramento diventeranno effettive alcune importanti modifiche alla viabilità. Il traffico sul ponte di viale Roma diventa a senso unico alternato regolato da semaforo. Rimane interdetto il passaggio a tutti i mezzi superiori alle 3.5 tonnellate. Entra in vigore il divieto di accesso su via Abba dal ponte fino all’intersezione con via Verdi, ad eccezione di residenti e autorizzati. Via Nino Bixio diventa a senso unico di marcia in direzione Cervia.

L’intervento.

L’intervento di consolidamento andrà a intervenire sulla soletta, sulle travi a sbalzo e sulle travi principali. Conseguentemente agli interventi strutturali, occorrerà ovviamente procedere al rifacimento delle finiture, in particolare la pavimentazione stradale e quella dei marciapiedi laterali. La presenza di sottoservizi è massiccia e da tempo è iniziato il dialogo con gli Enti Gestori: la collaborazione di tutti sarà fondamentale per la riuscita dei lavori.

Il Ponte di viale Roma è uno degli snodi più importanti di Cesenatico e la sua costruzione risale alla fine degli anni ’40, un manufatto storico che in tutti questi decenni ha resistito rappresentando uno dei simboli della città. Ma le verifiche strutturali effettuate dall’Amministrazione hanno evidenziato problemi e carenze di natura strutturale.