Un bando da 30mila euro per le nuove imprese giovanili

Un bando per favorire in città lo sviluppo di nuove attività giovanili. E’ il progetto del comune di Cesenatico che ha investito 30.000 euro per allargare le opportunità di occupazione e imprenditorialità.

Il nuovo avviso pubblico mette a disposizione 30.000 euro per il sostegno all’imprenditoria giovanile e prevede che possano accedere alla richiesta di contributi le imprese (che siano ditte individuali o di una qualsiasi forma societaria) costituite nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 agosto 2023, imprese che abbiano sede (legale e/o operativa) nel Comune di Cesenatico, imprese i cui titolari/soci abbiano meno di 40 anni (da intendersi come nati nel 1982 in poi). Il requisito relativo all’età si intende soddisfatto quando almeno la metà dei soci, o il socio di maggioranza con più del 50% rientrano in questo criterio.