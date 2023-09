Vietato stare fermi: oggi in centro c’è la Festa dello Sport

L’evento si svolgerà lungo le due aste del porto canale, nei viali Saffi, Mazzini, Anita Garibaldi e Leonardo Da Vinci, per l’occasione chiuse al traffico, mentre in piazza Ciceruacchio sarà allestita la console di Roxy vocalist.

La formula della festa sarà quella della ‘Caccia allo sport’, in cui ogni bambina e ogni bambino partecipante, dovrà ritirare un ‘passaporto’ agli stand di Visit Cesenatico presenti in piazza Ciceruacchio davanti alla biblioteca comunale e in piazza Pisacane dove c’è la statua di Giuseppe Garibaldi.

Nel passaporto da un lato ci sarà una mappa con l’indicazione dei punti in cui trovare gli stand delle società e dall’altro uno spazio in cui far apporre, dopo aver provato la disciplina, un timbro o una firma a cura della società sportiva. I bambini che collezioneranno un certo numero di timbri, riceveranno in regalo l’esclusivo gadget predisposto per la manifestazione dal Comune.