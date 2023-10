Guardia di Finanza: sequestrata cocaina e hashish. Un arresto

L’operazione – che si colloca in una più ampia cornice d’interventi coordinati dalla locale Prefettura a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia – è stata svolta, in particolare, nell’ambito di un’attività di servizio che Fiamme Gialle e Polizia Locale hanno pianificato al fine di contrastare i fenomeni delle locazioni in nero e dell’abusivismo edilizio, anche sulla scorta di alcune segnalazioni di cittadini del posto, che lamentavano un insolito via vai in zona di persone di origine extracomunitaria a diverse ore del giorno e della notte.

All’ingresso nel locale – peraltro abusivamente trasformato in abitazione, motivo per cui il proprietario è stato denunciato per abusivismo edilizio e sarà, altresì, sanzionato per la locazione in nero – i finanzieri cesenaticensi e gli agenti municipali, supportati anche da una pattuglia della Polizia Locale di Cesena, hanno accertato che la relativa occupazione faceva capo a due soggetti di nazionalità marocchina; il 37enne e un altro uomo, entrambi con regolare permesso di soggiorno.

Alle prime richieste di spiegazioni, il primo dei due ha mostrato segni di insofferenza e nervosismo che hanno convinto gli operanti ad approfondire i controlli e a perquisire il garage.

Sono stati così rinvenuti, dapprima due piccoli involucri contenenti la cocaina nascosti in un tavolino e, successivamente, all’interno dell’autovettura del più giovane, ben occultato nel vano destinato alla ruota di scorta, tra svariati indumenti e attrezzi, l’ulteriore quantitativo di droga, ripartito in tredici panetti pronti per lo spaccio.