Salta il tracciamento, ma i contagi da Covid sono in aumento

Anche per questo sono arrivati i primi lotti di vaccini anti-Covid aggiornati. Nelle regioni c’è anche la distribuzione dei vaccini antinfluenzali in vista della nuova campagna vaccinale che partirà questo mese. Pare però che non ci sia molta adesione, anche se l’Ausl consiglia sempre il vaccino alla popolazione sopra i 65 anni, a medici, fragili, operatori sanitari e a chi ha certi tipi di patologie. Chi però vuole star tranquillo e farsi il vaccino può andare in farmacia e farselo fare senza problemi.