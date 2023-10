Giulia Delvecchio: “Il mio impegno per le pazienti oncologiche”

Reduce dai red carpet di Venezia, Giulia Delvecchio – imprenditrice cesenate della bellezza – ha inaugurato in questi giorni la nuova sezione del suo studio al civico 5 di via Paolo Veronese. Un restyling necessario dopo l’ampliamento dei servizi del suo studio dove vengono proposti protocolli specifici per il ringiovanimento di viso e collo.

Attiva nel settore da circa 20 anni, Giulia vive con passione il suo lavoro e, nel frattempo, coltiva l’amore per l’arte, per il bello ma, soprattutto, per la sua famiglia: “Adoro ciò che faccio – dice – ma, prima di essere una professionista, sono una mamma. Per questo ho messo a punto un modello lavorativo che mi permettesse di avere il tempo necessario per occuparmi dei miei tre figli che, ovviamente, sono la priorità della mia vita”.