L’estate dura ormai 5 mesi, sta nascendo un altro turismo?

In Romagna, dopo l’alluvione di maggio, si è deciso di allungare la stagione il più possibile, concentrando tanti eventi nell’ultimo scampolo d’estate. E’ stata una “forzatura” dettata dalle circostanze, ma – secondo gli esperti – l’allungamento della stagione turistica ad ottobre potrebbe diventare anche in Romagna la normalità, come accade già in Sicilia, ma anche nelle isole Baleari. Qualcuno ci proverà già quest’anno, tenendo aperto l’hotel fino alla Festa del Pesce che a Cesenatico si svolgerà dal 1° al 5 novembre e che, da sempre, garantisce grande afflusso di pubblico.