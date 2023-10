Ottobre in Romagna: tanti gli appuntamenti per gli amanti dello sport e della musica

Rimini e provincia

Il 21 e il 22 ottobre il rombo delle auto d’epoca sarà la colonna sonora del Misano World Circuit Marco Simoncelli con l’Italian Speed Festival che include, tra i tanti eventi, la finale di campionato di Alfa Revival Cup e i Track Day della Cavallino Classic Cup. L’evento è pensato e costruito per essere una festa per tutti: per chi sarà in pista, in gara o per prove e Hot Laps, o semplicemente nel Paddock, come spettatore protagonista di un programma pensato per soddisfare tutti.

Il 27 ottobre il pubblico del Teatro Galli di Rimini potrà vivere un’esperienza unica nel suo genere con “Suite italienne”: un viaggio musicale attraverso i secoli e i generi con Mario Brunello e Giovanni Sollima, che suoneranno violoncello piccolo e grande.

Anche nel mese di ottobre, inoltre, proseguono le visite guidate alla scoperta di Rimini con partenza dal Visitor Center: tanti itinerari e percorsi tutti da scoprire per ammirare i tesori della città, realizzate in collaborazione con guide professioniste e storici dell’arte. Tra gli appuntamenti in programma: Ariminum con il Legionario (dedicata alle famiglie), “Tour e Cicchetto”, la Rimini Medievale, il faro di Rimini, il Tempio Maletestiano, Rimini e l’Urban Art, le meraviglie di Rimini, trekking urbano e Rimini Incredibile (per famiglie).

Atmosfere cupe, leggende e i miti saranno invece gli ingredienti di “Rimini Oscura”, dal 28 al 31 ottobre, una visita guidata a piedi tra streghe e fattucchiere, omicidi, fantasmi, diavoli e santi.

Dal 28 ottobre al 2 novembre inoltre si conferma la grande festa a tema Halloween a cielo aperto Riccione mi strega.

Italia in Miniatura a Rimini rimane aperto tutti i sabati e le domeniche di ottobre, tutti i giorni dal 28 ottobre al 2 novembre, e poi ogni domenica di novembre. Nel lungo ponte di Halloween, il parco diventa incantato con oltre 300 miniature d’Italia e d’Europa, allestimenti stregati, giganti, sirene e sorprese a tema. All’Acquario di Cattolica si possono incontrare squali, pinguini e migliaia di animali marini e terrestri di centinaia specie diverse. Per Halloween l’Acquario diventa il rifugio delle streghe, con scenografie a tema e prove di coraggio. Dopo le aperture domenicali nel mese di ottobre, per la festa di Halloween, Oltremare Family Experience Park di Riccione rimane aperto dal 28 ottobre al 2 novembre tutti i giorni. Qui si incontrano delfini, rapaci, alligatori, ma anche mostri e personaggi stregati, immersi in scenografie a tema e sorprese.