Riapre la stagione autunnale del NOI Lounge Music Club, con Julian “J3PO” Pollack Trio feat. Hadrien Feraud

Al Noi Lounge Music Club di Cesenatico torna la grande musica: l’appuntamento iniziale è in programma giovedì 5 ottobre.

Trascorso qualche giorno di pausa dopo l’intensa stagione estiva, la programmazione musicale del Noi Lounge Music Club torna a stupire coi nomi della grande musica. Il cartellone di ottobre si apre, dunque, con la presenza di artisti internazionali.

Durante la serata di giovedì 5 ottobre, (ore 21.30), al Noi Lounge Music Club di Cesenatico -in collaborazione con Jazzenatico Festival- di cui fa parte il direttore artistico del palinsesto (il musicista Fabio Nobile), si assisterà al concerto di Julian “J3PO” Pollack Trio feat. Hadrien Feraud.

Julian Pollack è un pianista, tastierista, compositore e produttore americano, noto per l’innovativo uso di tastiere e sintetizzatori negli stili musicali jazz, fusion, hip-hop e elettronici. È stato in tournée con il leggendario Marcus Miller, e si è esibito e ha registrato con Herbie Hancock, Santana, David Sanborn, Talib Kweli, Cindy Blackman, Joe Lovano, Mike Stern, Ledisi, David Foster, Lisa Fischer, Eric Harland, Marcus Gilmore, Casey Benjamin, Michael League, Bob Reynolds, Kamasi Washington, Jonathan Butler, Tierney Sutton. Nel 2020, ha completato la sua prima colonna sonora per il film The Sound of the Wind.