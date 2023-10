Addio a Giovanni Bissoni, il sindaco che piaceva a tutti

Era diventato primo cittadino di Cesenatico, sotto le insegne del partito comunista, nel 1977 ma, dopo un biennio, aveva lasciato l’incarico a Giancarlo Urbini (Psi). Poi era tornato a capo del Municipio nel 1983 e, per sette anni, aveva governato la città in uno dei suoi momenti di massimo splendore.

Da una sua intuizione nacque il Museo della Marineria divenuto poi caposaldo della vita culturale di Cesenatico e sempre per sua volontà, l’Amministrazione prese in affitto dal Comune di Cesena i terreni per realizzare il Parco di Levante, ancora oggi polmone verde e centro di aggregazione per cittadini e turisti.

Negli anni ’90 l’arrivo in Regione, dove per tre mandati, dal ’95 al 2010, è stato assessore alla Sanità, “un record”, come amava ricordare con un pizzico di orgoglio.