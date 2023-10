Fotografa piedi a una 12enne: denunciato un riminese

Si tratta di un 21enne di Rimini accusato, per il momento, solo di violenza privata. Secondo una prima ricostruzione, infatti, non si sarebbe consumata alcuna violenza sessuale, ma le richieste del giovane – evidentemente un feticista incallito – si sarebbero limitate solo alle foto delle loro estremità. Da qui il capo d’imputazione circoscritto alla sola violenza privata. Malgrado i costumi sessuali siano cambiati, infatti, i piedi non vengono considerati nel codice penale come delle “zone erogene” e pertanto, perseguire questo genere di comportamenti non è sempre facile.