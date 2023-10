Due serate di presentazione per il nuovo piano di Protezione Civile

A seguito della ricezione delle diverse allerte e dell’accadere dei diversi eventi, viene prevista l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC). Il Presidio Operativo, per tutto il periodo di validità dell’allerta/bollettino di criticità, predispone ed attiva rapporti informativi costanti con la Protezione Civile regionale, con la Prefettura di Forlì-Cesena, con il Sindaco e istituisce un adeguato raccordo con le altre strutture deputate al controllo, al monitoraggio ed alla predisposizione degli interventi di messa in sicurezza e di soccorso. In caso di necessità, il Presidio Operativo può richiedere l’attivazione del Volontariato di Protezione Civile per il tramite del personale reperibile del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena-Cesena.

Il Centro Operativo Comunale è costituito dalle persone che sono chiamate a gestire le “funzioni di supporto” previste dalla pianificazione di emergenza per mettere in campo tutte le azioni di previsione, prevenzione, e superamento dell’emergenza. Attraverso l’attivazione delle Funzioni di Supporto, nel Centro Operativo Comunale, si raggiungono due distinti obiettivi: si individuano vari responsabili delle funzioni in emergenza; si garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite l’attività degli stessi responsabili in “tempo di pace”. Tramite l’attività dei responsabili delle funzioni si avrà quindi la possibilità di tenere sempre efficiente il piano di emergenza che per la prima volta vede per ogni argomento un unico responsabile. Questo consente al Sindaco di avere nel Centro Operativo esperti che già si conoscono e lavorano insieme e quindi di raggiungere una miglior omogeneità fra i suoi componenti. Il documento è in continuo divenire e sarà aggiornato in base alle nuove linee guida nazionali e regionali.

Attraverso i canali di comunicazione istituzionale – tra cui sito web e social network – e l’importante servizio di chiamata istantanea “Alert System”, la macchina comunale mette sempre in campo una massiccia campagna di informazione che mira a informare la cittadinanza nel minor tempo possibile.