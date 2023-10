Le Mamme Miss protagoniste di uno shooting fotografico sul porto canale

All’evento, hanno partecipato, la Lady Chef Albarosa Zoffoli; le Mamme Miss ravennati Maria Maresca, Roberta Bonfrate, Adriana Pino, Claudia Sangiorgi, Silvia Zinzani, Mariana Filip e Carla Ridolfi; le Mamme Miss forlivesi Caterina Saccone, Maria Decorato e Filomena Oliva; le Mamme Miss cesenati Fabiola Cuccagna, Katia Rossi, Alessandra Radice e Barbara Palmieri; la Mamma Miss riminese Eliana Festas; la Mamma Miss romana Concetta Benfatto e Carlo Bartolini di Forlì “il Babbo più Bello d’Italia Evergreen 2020”.

“Miss Mamma Italiana” concorso nazionale di bellezza e simpatia, giunto quest’anno alla sua 31° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Proseguono con successo ed in tutta Italia, le selezioni del concorso. Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it Il prossimo appuntamento è in programma domenica 8 ottobre all’Atlante Shopping Center di Dogana di San Marino.