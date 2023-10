Torna il concerto Dear Gianluca – Concerto per un amico

Domenica 8 ottobre, dopo un’interruzione di tre anni, causata anche dalla pandemia, torna sul palcoscenico del Teatro Comunale di Cesenatico il Dear Gianluca – Concerto per un amico. Alle 17 risuoneranno voci, note e ritmi della diciottesima edizione di questo evento, nel 20° anniversario dalla scomparsa di Gianluca Mattei (9 settembre 2003).



L’intento, oggi come nella prima edizione, è quello di condividere sul palco e col pubblico la memoria di un amico grazie alla musica.

Gianluca Mattei, diplomato in flauto, già da giovanissimo, si muoveva con la libertà del suo fraseggio in concerto ed accompagnando reading. Poi coi THI SHA MAN NAH (1991) si è inoltrato nei vortici sonori di quel meraviglioso quartetto di sax, con Fabio Petretti, Stefano Fariselli, Carlo Fabbri, coi quali ha vinto, fra gli altri, i premi Barga Jazz, Summertime in jazz, Music Inn ed ha inciso gli album “Thi-Sha-Man-Nah” (1996), “Variazioni climatiche” (1999) e “Ripescando” (2001). Ha portato, inoltre, la sua verve improvvisativa anche nella Jazz band di Meldola, sempre in primo piano coi suoi assoli, e la sua esperienza a scuola, non solo insegnando, ma facendo salire sul palco del Teatro Comunale i suoi studenti, perché si mettessero alla prova nei saggi di fine anno scolastico.