Droga nel frigo: nei guai padre e figlio

Uno di questi – un ventenne – è stato trovato in possesso di grammi 1,30 di “hashish”. Pertanto, i militari, hanno deciso di estendere l’attività di polizia giudiziaria nell’abitazione del giovane e nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti due panetti di sostanza stupefacente del tipo “hashish” del peso di grammi 125, occultati in un contenitore all’interno del frigorifero, nonché una pianta di “cannabis indica” in piena fase di fioritura e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

La sostanza stupefacente ed il materiale rinvenuto è risultato essere nella disponibilità del padre del ragazzo, un quarantanovenne, che si è assunto la responsabilità del possesso e che, pertanto, è stato dichiarato in stato di arresto per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, mentre il ventenne è stato segnalato alla Prefettura di Forlì come assuntore di sostanze stupefacenti.