L’ultimo saluto a Giovanni Bissoni LE FOTO

Giovanni Bissoni ha ricoperto il ruolo di primo cittadino di Cesenatico dal 1977 al 1979 e poi dal 1983 al 1990. Da una sua intuizione nacque il Museo della Marineria divenuto poi caposaldo della vita culturale di Cesenatico e sempre per sua volontà, l’amministrazione prese in affitto dal Comune di Cesena i terreni per realizzare il Parco di Levante, ancora oggi polmone verde e centro di aggregazione per cittadini e turisti.

Bissoni si affermò a Cesenatico, ma non si fermò di certo qui. Laureato in architettura, dopo il lavoro nella sua città iniziò una lunga carriera: fu eletto consigliere regionale in Emilia Romagna dove fu prima vice-presidente della Commissione consiliare territorio e ambiente e presidente della commissione Bilancio e Programmazione ma soprattutto assessore alla sanità per ben quindici anni. È stato anche membro del CDA di AIFA, autorità nazionale competente per l’attività regolatoria dei farmaci in Italia e dal 2014 al 2017 ha lavorato come subcommissario alla sanità per la Regione Lazio.

Bissoni è stato un militante del PCI, partito di cui faceva parte quando è stato sindaco di Cesenatico. In seguito, ha ricoperto i ruoli in regione Emilia Romagna con il PDS prima e i DS poi prima di concludere la sua carriera politica all’interno del Partito Democratico.