Per l’addio a Bissoni anche Prodi, Bersani e Rosy Bindi

Nato nel 1953 a Cesena e laureato in Architettura, Bissoni ha lasciato il segno ben oltre i confini cesenaticensi nel suo ruolo di instancabile paladino della sanità pubblica, come amministratore invari ruoli. Non solo come assessore regionale ma anche come membro del cda di Aifa, Autorità nazionale competente per l’attività regolatoria dei farmaci in Italia e dal 2014 al 2017 come subcommissario alla sanità per la Regione Lazio. La sua militanza politica si è invece svolta nelle file del Pci e poi del Pds, dei Ds e infine del Pd. Il sindaco Matteo Gozzoli per la giornata di oggi ha proclamato il lutto cittadino.