Ma quale mese di recupero! Un agosto in rosso per il turismo

Non che servissero i numeri per certificare l’andamento incerto dell’estate 2023 ma, se non altro, i dati di agosto cristallizzano un’evidente decrescita del nostro turismo che, benché generata in parte da cause “esterne”, non può non preoccupare. Anche perché, tolta l’alluvione di maggio, alcuni fattori (in primis il carovita) non hanno davvero il crisma dell’eccezionalità.

I trend sono ancor più negativi se rapportati alle ottimistiche premesse della scorsa primavera che, secondo gli analisti, avrebbe dovuto condurci verso un’estate col pienone. E invece l’alluvione ha scompaginato tutti i piani, condannando la riviera ad una partenza ad handicap. Ma l’elemento più preoccupante è che il “mese di recupero” non c’è stato e, anche su base annuale, i dati sono in rosso.