Dalla Dance Dream ai grandi show: la bella storia di 4 ragazzi di Cesenatico

Una sorta di viaggio della nostalgia per “millennium” che ha già venduto quasi centomila biglietti ed è stato ospitato nei più prestigiosi festival italiani come il “Rock in Roma”, “Rugby Sound” e il “Flowers di Torino”. Al resto hanno pensato i social dove “Teenage Dream” è diventato subito virale con decine di milioni di visualizzazioni su TikTok ed oltre centomila followers su Instagram raggiunti in pochi mesi.

I quattro giovani di Cesenatico – non a caso immortalati nell’ultimo reel della pagina ufficiale – sono arrivati sul palco di “Teenage Dream” quasi per caso, notati lo scorso mese di aprile dalla produzione durante la serata del Vidia di Cesena: “Come facciamo spesso quando andiamo ai concerti – spiegano – ci siamo messi a ballare improvvisando anche qualche coreografia. Gli organizzatori ci hanno notato e, probabilmente rendendosi conto che avevamo una preparazione tecnica non comune, ci hanno invitato a salire sul palco facendoci coreografare un musical. E’ stato un successo tanto che, al termine della serata, ci hanno invitato dietro le quinte per parlare e, da quel momento, è nata la nostra collaborazione”.