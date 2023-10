In Regione un minuto di silenzio in memoria di Bissoni

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, durante la seduta odierna, ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Giovanni Bissoni, ex sindaco di Cesenatico scomparso il 4 ottobre scorso.

Prima del momento di silenzio è intervenuta la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti che ha voluto ricordare la figura istituzionale di Bissoni che, tra i vari incarichi, è stato anche assessore regionale alla Sanità: “Della sanità regionale e di questa Istituzione – ha evidenziato Petitti – Giovanni ha fatto la storia: successivamente alla sua elezione come consigliere regionale nel 1990, è stato nominato assessore regionale nel 1995, incarico che ha ricoperto fino al 2010, per tre legislature regionali consecutive, durante la quali ha dimostrato il suo profondo senso di responsabilità per il bene pubblico e per la collettività. Un grande amministratore pubblico, un punto di riferimento riconosciuto e stimato per il suo costante impegno soprattutto nel settore della sanità emiliano-romagnola e nazionale, che ha contribuito in modo determinante a plasmare come oggi la conosciamo”.