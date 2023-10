Ecco come sarà il nuovo ospedale “Marconi”

Nascerà un nuovo punto di riferimento per i servizi socio sanitari del territorio con 20 nuovi posti letto di ospedale di comunità. Sono previsti inoltre nuovi investimenti e servizi anche per la struttura del “Marconi” con una nuova tac in arrivo entro la prima metà del 2024 e una nuova palestra per i servizi di riabilitazione. I lavori partiranno nel 2024”.

Sul fronte dell’emergenza e dell’urgenza le nuove direttive regionali vedono i Punti di primo intervento diventare “Centri di Assistenza all’Urgenza” con personale medico e infermieristico h24 7 giorni su 7 per i codici “bianchi” e “verdi” e viene confermato il presidio del 118 con automedica e ambulanze. Previsto anche il raddoppio del personale per la stagione estiva.