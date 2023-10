Ronde di Forza Nuova, 19 “assolti” con prescrizione

Il gruppo organizzava ‘passeggiate per la sicurezza’, presidiando le tratte ferroviarie delle stazioni di Cesena, Forlì, Rimini e Faenza e controllando gli autobus romagnoli, in particolare nella tratta Cesena-Forlì, con lo scopo di monitorare le bande di teppisti e di immigrati che creavano disordini sui mezzi pubblici. Indossavano magliette con le scritte ‘Forza Nuova Romagna’ e monitoravano i centri cittadini per mettere in fuga le bande di spacciatori e senzatetto.

Il giudice per le indagini preliminari di Forlì, con decreto penale di condanna, aveva inizialmente stabilito pene pecuniarie tra i 750 e i 1.250 euro, ma 19 di loro fecero opposizione affrontando così il processo. Ma, decorsi i cinque anni, è scattata la prescrizione e quelle udienze – che avrebbero fatto giurisprudenza – non verranno mai celebrate.