Sale l’attesa per il Tour in Romagna: il 25 ottobre la presentazione a Parigi

Il 2024, turisticamente parlando, sarà l’anno del Tour de France in Romagna. Un evento molto atteso per l’impressionante indotto che garantirà sull’industria della vacanza (si stimano circa 800mila spettatori sulle strade e – tra il 29 ed il 30 giugno – il “sold out” in tutti gli alberghi della costa).

Sulla manifestazione, in questi mesi, si sono ricorsi rumors ed indiscrezioni. Per avere le prime notizie ufficiali basterà però aspettare il 25 ottobre, il giorno in cui verrà presentata a Parigi l’edizione 2024 del Tour de France.