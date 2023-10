Cesenatico Ribelle: un filmato ripercorre gli anni bui del nazifascismo

Il progetto è rivolto anche alle nuove generazioni che non hanno vissuto le tragedie del nazifascismo e della seconda guerra mondiale e che ne hanno solo sentito parlare in famiglia, in classe o in occasioni dedicate. Pertanto a ciascuna scuola del territorio sarà consegnata la chiavetta USB con il video “Cesenatico RIBELLE”: gli insegnanti, nel rispetto della loro autonomia didattica, potranno utilizzarla per le lezioni o a livello di interclasse in quanto – precisano gli organizzatori dell’iniziativa – “il materiale raccolto si pone come strumento per la didattica della storia contemporanea”.