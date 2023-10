A Gatteo Mare inaugura l’Atelier Gourmet, il nuovo tempio dei golosi

Un ristorante per gourmet? Non c’è dubbio, ma anche un luogo per veloci pranzi di lavoro (proposti “business lunch” all-inclusive a 24€). E per i dolci, da non perdere le bavaresi al pistacchio e limoni, i semifreddi al caffè e le Sacher all’albicocca.

Nei piatti di Santoro, del resto, convivono i sapori e gli odori di una grande terra – l’Irpinia – sua regione d’origine dove, a soli 7 anni, preparava il pranzo per i genitori-contadini di rientro dalla campagna.

Dopo aver mosso i primi passi nei locali della costiera amalfitana, Santoro viaggia in Germania, Svizzera e Francia (nelle zone di Champagne e Reims) prima di stabilirsi in Belgio, per quasi 30 anni, dove crea il suo primo ristorante “Il Cappuccino” a Charleroi.

Poi apre l’Antica Roma à La Louvière, La Dolce Vita, la pasticceria La Maison du Dessert, un albergo 4 Stelle “Hôtel Tristar” per poi concludere il suo percorso con l’hotel-ristorante 4 stelle + “Hôtel Dream” à Mons.

Ma, dopo i 50 anni, Aldo comincia ad avvertire nostalgia dell’Italia e dunque decide di aprire un locale in Emilia Romagna. Nasce così, a Gatteo Mare, l’Atelier Gourmet, un locale in cui condensare il meglio del suo inestimabile bagaglio di esperienze, creando e sperimentando con prodotti locali di qualità, come il vino e l’olio di sua produzione.

Ad affiancarlo, tra i fornelli, il giovane e talentuoso chef Cosmin Cadar già formatosi nelle cucine del ristorante “Baldinini” di Rimini e di “Villa Monty Banks” a Cesena. Ma poiché il lavoro è anche un “affare di famiglia”, Aldo ha voluto al suo fianco la moglie (in cucina) e la figlia Dayana (chef di sala) che, dopo una laurea in economia e commercio ed un percorso alla scuola di cucina Alma come chef di sala e sommelier, ha deciso di accompagnare il padre in questa nuova avventura, garantendo al locale un ulteriore tocco di eleganza, di competenza e di raffinatezza.