La Finanza di Cesenatico sgomina l’emporio del “tarocco”

Si tratta di un 48 enne incensurato, finito nel mirino del Finanzieri della Tenenza di Cesenatico che ne seguivano da tempo i movimenti e la rete di relazioni.

Così, nel corso di una perquisizione disposta dalla Procura di Forlì, le Fiamme Gialle si sono trovate di fronte a un vero e proprio emporio del tarocco; sistemati con cura ed esposti in ogni angolo della casa vi erano, infatti, numerosissimi profumi, cosmetici, borse, capi d’abbigliamento, scarpe ed altri articoli, tutti con segni distintivi di note griffe della moda e di prodotti di bellezza abilmente contraffatti.

Si stima che il giro d’affari illecito possa superare i 40 mila euro.

Sono, pertanto, in corso ulteriori indagini per risalire ai canali di approvvigionamento e identificare la catena logistica, organizzativa a strutturale della filiera illecita.

L’operazione messa a segno dai Finanzieri cesenaticensi si colloca in una più ampia cornice d’interventi disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì, che negli ultimi mesi ha intensificato i controlli nel settore della commercializzazione dei prodotti in genere, allo scopo di assicurare che le merci vendute non risultino pericolose per i consumatori e non danneggino il mercato.

Le Fiamme Gialle forlivesi, infatti, nei mesi estivi appena trascorsi hanno svolto 35 interventi, sequestrando oltre 22 mila prodotti – tra i quali articoli casalinghi, di cartoleria, di bigiotteria, nonché di materiale elettrico – risultati non conformi alla normativa vigente in quanto privi delle obbligatorie indicazioni merceologiche.