Zarrelli (FDI): “Bilancio del comune in ordine grazie alle multe dell’autovelox”

E infatti l’attacco di Zarrelli non si ferma qui. Il capogruppo di Fratelli d’Italia va dritto al punto con una domanda diretta al sindaco Gozzoli e alla sua Giunta: “Se foste stati la minoranza avreste taciuto davanti a questi numeri? Non avreste detto nulla in difesa dei cittadini di Cesenatico? Lo dico solo per evitare futili giustificazioni negli interventi futuri, e penso che l’unica risposta possibile a questa domanda sia un sorriso”.

Restando in tema di Bilancio, Zarrelli pone poi l’accento su alcune spese sostenute dal Comune. Alcuni conti, secondo il capogruppo FDI, non tornano. “Ci sono due dati che mi lasciano perplesso – sottolinea -. In primis i 40mila euro in più spesi per il ponte di via Ferrara. Mi chiedo come sia stato possibile compiere un errore di calcolo del 10% su una spesa di circa 300mila euro, poi aumentata a 350.000, arrivando a spendere quasi 400mila euro. Poi resto basito e non riesco a trovare una spiegazione neanche politica ai 150mila euro sborsati per i container installati in attesa della fine dei lavori della scuola in viale Torino, dove continuano a lavorare pochi operai. Mi sembra di capire che stiamo spendendo tanti soldi in più per degli errori di valutazione in fase di previsione, e questo non va bene”.