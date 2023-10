Sabato a Cesenatico parte la “Tap Dance Academy”

Il Tip Tap è un genere di ballo che, in passato, era poco praticato in Italia e anche per questa ragione sono pochissimi i centri di formazione per danzatori che propongono ai loro allievi un corso di Tip Tap: “Noi abbiamo iniziato una decina di anni fa la collaborazione con Silvia Ferraris – spiega la presidentessa della Dance Dream Monica Battistini – inserendo questa nuova offerta formativa per gli studenti di Musical Theatre. E’ una disciplina molto importante ed utile per le audizioni, permette infatti – nel breve termine – di apprendere importanti nozioni di ritmo attraverso l’esperienza fisica. Ora abbiamo aperto le lezioni a tutti per far conoscere il più possibile i benefici di questa appassionante disciplina”.

Alle lezioni – che possono anche essere private – possono partecipate infatti gli studenti di altri corsi, gli allievi provenienti anche da altre scuole e ballerini professionisti. Per il resto, “freedom” è lo slogan del tip tap perché lascia ai praticanti la più ampia libertà: si può ballare da soli, in coppia o in gruppo; ci si può muovere a cappella o al suono di qualunque genere musicale, dallo swing all’hip hop fino al rap.