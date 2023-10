Ambra e Morgan nel cartellone del teatro comunale

In programma ci sono anche tre musical selezionati dal direttore artistico Ivan Boschi: “Zorro” (25-26 novembre), “la Famiglia Addams” (10 marzo) e “Welcome to the greatest show” (dal 6 aprile).

Sono quattro gli appuntamenti di Cesenatico Classica che avranno una forte impronta scaligera grazie alla direzione di Thomas Cavuoto che sarà presente al “la” del 17 dicembre.

Non mancheranno i live a teatro: già fissato lo spettacolo di Morgan del 20 gennaio (saltato nei mesi estivi). Confermati anche il concerto di Natale a cura di Monica Poletti e l’evento di Capodanno a teatro.

Anche per questa stagione sarà possibile abbonarsi in due formati. Solo prosa (5 spettacoli) per platea/palchi 80 euro; in loggione 55 euro. Prosa e moderno (5 spettacoli prosa e 2 del moderno) platea/palchi 100 euro; loggione 65 euro.

Nelle giornate del 7 e 8 novembre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti in teatro.

I biglietti dei singoli spettacoli potranno essere acquistati a partire da giovedì 9 novembre sui circuiti eticketing (Info teatrocomunalecesenatico.it).