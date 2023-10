Il libro-evento dell’attrice Gaia Zucchi sarà presentato a Cesenatico

Sarà presentata a Cesenatico sabato 21 ottobre, (ore 17.30) nella prestigiosa cornice del Museo Storico della Marineria, “La vicina di Zeffirelli”, prima fatica letteraria dell’attrice Gaia Zucchi, pubblicata lo scorso 12 febbraio, in occasione del centenario della nascita del grande regista, per i tipi di De Nigris Editori.

Un libro “irriverente” e dall’animo ribelle. Proprio come l’autrice Gaia Zucchi, attrice non conforme che, per la prima volta, si racconta in un’esplosione di ironia e sincerità.