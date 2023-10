“4 Hotel” di Bruno Barbieri: oggi su Sky tifiamo per il “Lungomare”

Quando si parla di accoglienza ci si immaginano turisti pieni di valigie, famiglie numerose da soddisfare, persone che vogliono e devono sentirsi a casa. Ma cosa succede quando il cliente ha, come unico bene con sé, la sua bicicletta?

Tra Romagna e Marche, un vero paradiso per chi ama viaggiare sulle due ruote, sono davvero tante le strutture a misura di ciclista, tanto da diventare una categoria di alberghi a sé stante: sono i Bike Hotel, hotel o country house immerse nel verde che vengono modificate in base alle esigenze degli amanti delle bici.

Bruno Barbieri non può lasciarsi sfuggire questa nuova frontiera dell’hôtellerie Made in Italy: nel nuovo appuntamento con Bruno Barbieri 4 Hotel – in programma da oggi e in replica per tutta la settimana su Sky e Tv8 – il celebre chef sale sulla sua bicicletta, si mette ai pedali e si gode la costa a cavallo tra Romagna e Marche alla ricerca del miglior Bike Hotel della zona. In questo viaggio sulle due ruote in riva al mare Adriatico, la gara (una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia) mette in competizione quattro Bike Hotel che sorgono proprio in questa zona. E non poteva ovviamente mancare Cesenatico che, in questo settore, ha una lunga e consolidata tradizione.