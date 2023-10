A Cesenatico dal 31 ottobre torna “Il Pesce fa Festa”

Arriva l’autunno e a Cesenatico ritorna la sagra gastronomica più attesa della stagione: Il Pesce fa Festa 2023.

Da martedì 31 ottobre (cena) a domenica 5 novembre (pranzo), la nostra città diventa il regno gastronomico marinaro, dedicato alla cucina di mare. Lungo il porto canale, nelle piazze e nelle vie del centro storico, si potranno assaporare grigliate di pesce, fritture e piatti della tradizione. E il protagonista dei piatti sarà solo il pesce dell’Adriatico.

Ecco, nel dettaglio, il programma della kermesse realizzata, come ogni anno, dal Comune di Cesenatico in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio.

In via Anita Garibaldi troveranno spazio gli stand di ARTE La Ristorazione – Confcommercio e gli chef di A.RI.CE. Open air Restaurant – Associazione Ristoratori Cesenatico Confesercenti, che prepareranno alcuni piatti tipici della cucina marinara romagnola. Inoltre le ricette stellate di Alberto Faccani del ristorante Magnolia e quelle del Marè di Cesenatico, sotto l’insegna dell’associazione “Chef to Chef”.

In piazza del Monte si potranno gustare le ricette di “Dedicato al Mare” lo stand dell’associazione “Tra il Cielo e il Mare” con un menù che propone vongole in guazzetto, polpettine di polpa di granchio blu, risotto alla pescatora, monfettini alla seppia in brodo di pesce, grigliata dell’Adriatico, fritto di paranza e moscardini con patate.

Ospite della kermesse l’associazione “Motta Vicenza” che, in via Leonardo Da Vinci, realizzerà alcuni piatti tipici del territorio, come il baccalà alla vicentina.