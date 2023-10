Opposizioni compatte: “La Festa del Pesce non può paralizzare la viabilità”

“Riteniamo veramente eccessivo come tempo di organizzazione delle strutture per avviare la festa del Pesce – spiegano le minoranze -. Altra situazione di impedimento è poi la chiusura di via Saffi dal 1° al 5 novembre fino a via Caporali (strada frati Capuccini), via che è diventata per chi arriva da Ponente l’unico collegamento per andare in centro. La sola alternativa è quella di usare la Statale che nei giorni del ‘ponte’ della prossima settimana sarà sicuramente affollata”.

“Ricordiamo che i cesenaticensi – conclude la nota congiunta – stanno già avendo disagi per lavori sul ponte di viale Roma, dove è collocato semaforo a senso unico, ingresso negato per via della chiusura del Ponte del Gatto, lavori su viale Roma e tanti altri divieti e/o rallentamenti per lavori in corso che sicuramente potevano avere una programmazione più attenta alle problematiche quotidiane dei nostri concittadini”.