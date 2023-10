28 ottobre allo Sthop di Cesenatico si parla di violenza mentale e fisica con l’ass. Fermiconlemani

Motivo per cui quella di Cesenatico è solo l’ultima tappa di un tour di presentazione iniziato lo scorso 25 gennaio (data di pubblicazione del saggio), che si è svolto in diverse località pugliesi per poi diffondersi in tutt’Italia. Ma altri incontri sono già in programma, tutti con un unico obiettivo: contrastare la violenza.

L’intervento degli autori, fortemente appoggiato dall’amministrazione comunale, è organizzato in collaborazione con l’associazione ravennate Crisalide Odv, presieduta

da Antonella Valletta (socia onoraria di Fermiconlemani) che, per l’occasione, sarà moderatrice del dibattito.

Dove? Sthop in Viale Trento 26, Cesenatico

Per informazioni info@fermiconlemani.it www.fermiconlemani.it