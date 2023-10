Centro di assistenza all’ospedale: ecco le prestazioni garantite

Quali sono le prestazioni erogate e come funziona l’accesso? Presso i Cau è possibile ottenere: Visita medica – Certificazioni – Trattamento farmacologico al bisogno – Prescrizione di terapia per patologie di nuova insorgenza o terapie essenziali – Procedure chirurgiche minori (per esempio, suture, medicazioni). Accedendo al Cau i cittadini verranno accolti dall’infermiere che procederà con l’intervista di inquadramento del bisogno, a cui seguirà la visita medica ed eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici come l’elettrocardiogramma, la radiografia e alcuni esami di laboratorio. Il medico del Cau potrà poi valutare, e se necessario prescrivere, prestazioni specialistiche a completamento diagnostico, anche alla conclusione del percorso Cau. In questo caso l’esito della prestazione di approfondimento dovrà essere valutato dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera scelta, che sono i riferimenti per ogni cittadino assistito, senza tornare al Cau.

La visita e alcuni accertamenti diagnostici offerti nei Cau (per esempio ECG ed alcuni esami ematici) sono gratuiti per tutti i cittadini residenti e/o assistiti della Regione, mentre per tutti gli altri la visita avrà un ticket del costo di 20 euro. Le ulteriori prestazioni specialistiche, prescritte dal medico del Cau per il completamento diagnostico, sono a carico del cittadino con il relativo ticket.