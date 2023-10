Dal 1° novembre tornano le proiezioni del cinema “Rex”

Oltre all’ordinaria programmazione – che prevede anche pellicole in lingua originale – non mancheranno occasioni speciali, come i film d’animazione nel periodo natalizio e rassegne culturali come i classici restaurati in prima visione in collaborazione con la Cineteca di Bologna per il “Cinema ritrovato” e i documentari biografici, d’arte e musica in collaborazione con “Nexo Digital”.

La rassegna sarà arricchita dalla collaborazione con gli istituti scolastici del territorio. Alla fine di novembre inizieranno invece gli incontri con gli autori: il 29 è in programma un’opera prodotta in Romagna, “Cocoricò Tapes”, di Francesco Tavella.