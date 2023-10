a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI COLF E BADANTI NUOVO CLICK DAY PER 136.000 DOMANDE

Il D.P.C.M. 27 settembre 2023 che determina per il triennio 2023-2025, pubblicato in G.U. N. 231/2023 prevede che sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive: 136.000 unità per l’anno 2023 , 151.000 unità per l’anno 2024 e 165.000 unità per l’anno 2025.

Potrà essere inviata richiesta di nulla osta solo per i lavoratori (compresi colf e badanti) provenienti dai seguenti paesi:

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.