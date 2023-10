In albergo lavoravano due clandestini: multa da 12mila euro

I controlli hanno interessato alcune strutture alberghiere ed hanno consentito di individuare lavoratori “in nero”, cioè non preventivamente comunicati al centro per l’impiego – nonché altre inadempienze contrattuali a carico dei datori di lavoro.

In particolare, tra le irregolarità riscontrate sono stati individuati, in un albergo di Cesenatico, due lavoratori stranieri entrambi sprovvisti del permesso di soggiorno, che lavoravano in nero.

Il titolare della struttura è stato pertanto denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per l’impiego di manodopera clandestina e sanzionato in via amministrativa per un importo di oltre 12.000 euro.