Cesenatico si conferma “set” ideale per le grandi produzioni cinematografiche

Il film – finanziato anche da risorse della Regione Emilia Romagna – segna il debutto alla regia del giovane Gianluca Santoni. Gran parte delle scene sono state girate, come detto, in provincia di Ravenna, in particolare a Porto Corsini, Lido Adriano, Lugo e Ravenna, ma le telecamere per alcune settimane si sono accese anche a Cesenatico.