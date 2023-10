Clandestini impiegati negli hotel: la UIL (ri)lancia l’allarme

Dopo le ultime irregolarità riscontrate dall’Ispettorato del Lavoro in alcune strutture ricettive di Cesenatico (in un hotel erano impiegati persino due lavoratori clandestini), tornano a tuonare i sindacati UIL e UIL TuCS di Cesena: “Ancora oggi – spiega il segretario Paolo Manzelli – ribadiamo come nel territorio cesenaticense esistano tante realtà imprenditoriali che rispettano le regole, ma come sia altrettanto evidente che le notizie apparse nuovamente in questi giorni, dove le forze dell’ordine hanno sanzionato ulteriori strutture ricettive di Cesenatico per irregolarità e lavoro nero, manifestino come la mancanza di manodopera sia determinata, non dalla carenza di disponibilità da parte dei lavoratori ad accettare offerte di lavoro, ma dal fatto che questo personale sovente viene sfruttato, sottopagato e posto in condizioni di lavoro non adeguate rendendo del tutto non appetibile il posto di lavoro. Ne sono riprova le innumerevoli vertenze aperte dalla UIL TUCS anche quest’anno, quando finita la stagione turistica, i lavoratori hanno cominciato a recarsi nelle sedi della UIL rivendicando differenze retributive e clausole contrattuali non rispettate”.