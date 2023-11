Alla Dance Dream lo stage di musical con Andrea Spata

Gli amanti della danza e del musical cerchino in rosso sul calendario la data del 24 novembre. Nell’ultimo venerdì del mese, infatti, la Dance Dream ospiterà uno stage di musical di Andrea Spata, performer protagonista di tanti musical di successo: da “Grease” a “Sette spose per sette fratelli”, da “Footloose” a “Pinocchio”, da “Mary Poppins a “Charlie La Fabbrica di Cioccolato”, per finire con “My Fair Lady” e “A Chorus Line”.

Quotatissimo ballerino di Musical, ex allievo del grande Christian Ginepro, Andrea Spada è attualmente in scena, come capo-balletto, nello spettacolo “Chicago Il Musical” per la regia di Chiara Noscese, lo show che vede nel cast ufficiale anche Camilla Tappi, ex allieva della Dance Dream.