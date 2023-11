Cesenatico nella morsa del vento: tanti gli alberi caduti

Questa mattina – come sottolinea il sindaco in un post social – il vento ha superato la velocità di 70km/h e si registrano, in vari punti del territorio comunale, ingenti danni soprattutto agli alberi.

Al momento, la macchina comunale ha registrato la caduta di un pino nella zona di Ponente (nella foto), uno nella zona centro (che ha danneggiato un’auto), mentre alcune tegole, sotto l’intensità delle raffiche, sono cadute in via Mazzini dove sono già intervenuti i Vigili del Fuoco in sinergia con la Polizia Locale.