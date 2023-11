Dalla Romagna al Resto del Mondo su due ruote

Sui social e conosciuto come Matthew on the road, motociclista instancabile alle prese con il giro del mondo. Nella vita normale invece è Matteo Nanni, Riminese classe 83 di professione agente della Polizia Locale del Comune di Cesenatico, ora pronto per far riprendere forma al suo ambizioso progetto: le ruote della sua moto punteranno a breve ad esplorare il Sud America ed in particolare paesi quali Uruguay, Cile e Argentina.

Partenza prevista per il 6 novembre, durata un mese e mezzo circa per raggiungere la Fin del Mundo nella Terra del Fuoco dal porto di Montevideo, dove è da diversi mesi “parcheggiata” la moto, per poi tornare a nord fino a Buenos Aires lungo una differente Ruta.