Auto e ringhiere distrutte: paura in città per i rami cadenti

Quella di ieri è stata una giornata d’intenso lavoro per i mezzi di soccorso del comune di Cesenatico che, con il supporto della polizia municipale, hanno perlustrato le vie cittadine per verificare la stabilità degli alberi.

Platani, pini, mimose, robinie e magnolie, infatti, fin dalle prime ore dell’alba, sono stati messi a dura prova dalle fortissime raffiche di vento che, in alcuni momenti, hanno sfiorato gli 80 km/h.

Dopo i vari casi registrati in mattinata (un platano caduto su un’automobile in via Marconi ed un altro sulla ringhiera di un’abitazione), per gran parte della giornata i tecnici del Comune, i vigili ed il personale della società municipalizzata Cesenatico Servizi hanno lavorato per mettere in sicurezza le strade ed i parchi pubblici dai grossi rami pericolanti.