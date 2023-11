Smaltire l’olio alimentare: in città arriva l’info-point di Hera

Farà tappa a Cesenatico, domenica 5 novembre (dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 22), l’info-point itinerante di Hera. Chiaro l’obiettivo: promuovere la raccolta dell’olio alimentare.

Atteso tra gli stand della festa del pesce un piccolo furgone trasformato in banchetto informativo per sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento degli oli alimentari esausti ed informarli dei benefici del loro recupero. Gli oli esausti sono infatti ritenuti dei “rifiuti pericolosi” che possono nuocere sull’ambiente se non smaltiti correttamente. In particolare, l’olio da cucina esausto, se versato nel lavandino o nei tombini, può causare gravi danni alle tubature, alla rete fognaria e ai depuratori.

Per tutti questi motivi è fondamentale smaltire l’olio esausto in modo corretto. L’info-point sarà dunque a Cesenatico per fornire ai cittadini le informazioni utili sul conferimento corretto dell’olio esausto, sul ciclo degli oli, ricevere gadget e l’opuscolo per conoscere i posizionamenti dei contenitori per la raccolta dell’olio alimentare sul proprio territorio.