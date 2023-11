Partita la campagna abbonamenti del Teatro Comunale

Per il cartellone di Prosa – che prevede 5 spettacoli – 80 euro per platea e palchi e 55 nel loggione. Per la Prosa e i 2 spettacoli di Teatro Moderno (quindi in tutto 7 spettacoli) l’abbonamento in platea e palchi costa invece 100 euro e nel loggione 65 euro.

Chi era già abbonato alla stagione scorsa potrà confermare le “poltronissime” anche per il cartellone 2023-2024, acquistando l’abbonamento anche oggi (5 novembre) recandosi nella biglietteria del Teatro.