Voragine in via Bramante, partiti i lavori

I lavori – della durata stimata di circa 5 mesi – verranno eseguiti con la tecnica del microtunneling. La condotta su cui è necessario intervenire funge da collettore principale per il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane ed è un raccordo fondamentale tra la zona a mare e la zona a monte della ferrovia con un ruolo chiave in tutto il reticolo fognario comunale. Le operazioni comporteranno una chiusura della viabilità su via Dante e una chiusura parziale di Via Bramante e prevedono un investimento da 460.000 euro.